Тер Стеген установил рекорд Ла Лиги, не пропустив в 9 из 11 матчей на старте сезона
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген установил рекорд чемпионата Испании.
Каталонцы обыграли «Атлетик» со счетом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги.
Немец стал первым вратарем, сумевшим не пропустить в 9 из 11 матчей с начала сезона. Ему сумели забить лишь «Реал Сосьедад» (4:1) и «Реал Мадрид» (1:3).
Подробно со статистикой выступлений 30-летнего футболиста сборной Германии можно ознакомиться здесь.
«Барселона» выиграла в 9 из 10 последних туров Ла Лиги с общим счетом 27:1. Поражение – от «Реала»
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