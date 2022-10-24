Тер Стеген установил рекорд Ла Лиги, не пропустив в 9 из 11 матчей на старте сезона

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген установил рекорд чемпионата .

Каталонцы обыграли «Атлетик» со счетом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги.

Немец стал первым вратарем, сумевшим не пропустить в 9 из 11 матчей с начала сезона. Ему сумели забить лишь «Реал Сосьедад» (4:1) и «Реал Мадрид» (1:3).

Подробно со статистикой выступлений 30-летнего футболиста сборной Германии можно ознакомиться здесь.

«Барселона» выиграла в 9 из 10 последних туров Ла Лиги с общим счетом 27:1. Поражение – от «Реала»