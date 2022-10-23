Данил Пруцев: «Все детство болел за «Барсу», но больше всего удовольствия – от матчей «Ман Сити». На ЧМ за Месси буду болеть»
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев назвал «Барселону» в числе любимых команд.
– В детстве твоим примером для подражания была тройка Хави – Иньеста – Бускетс. А кого из нынешних игроков мирового футбола можешь выделить?
– Ну, Бускетс до сих пор играет, причем неплохо. А лучшим из полузащитников могу назвать де Брюйне. Я все детство болел за «Барселону», но в последнее время больше всего удовольствия получаю от просмотра матчей «Манчестер Сити». Очевидно, дело в фигуре Гвардиолы.
– Часто смотришь европейский футбол?
– По возможности. По пути на матч с ЦСКА полкоманды смотрело матч «Барсы» и «Реала», а после – обзор игры «Сити» с «Ливерпулем».
– За кого будешь болеть на чемпионате мира?
– Обычно симпатизирую Испании, но в этот раз у них шансов немного. Так что буду болеть за Месси, – заявил Пруцев.
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