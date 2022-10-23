Данил Пруцев: «Все детство болел за «Барсу», но больше всего удовольствия – от матчей «Ман Сити». На ЧМ за Месси буду болеть»

Полузащитник назвал «Барселону» в числе любимых команд.

– В детстве твоим примером для подражания была тройка Хави – Иньеста – Бускетс. А кого из нынешних игроков мирового футбола можешь выделить?

– Ну, Бускетс до сих пор играет, причем неплохо. А лучшим из полузащитников могу назвать де Брюйне. Я все детство болел за «Барселону», но в последнее время больше всего удовольствия получаю от просмотра матчей «Манчестер Сити». Очевидно, дело в фигуре Гвардиолы.

– Часто смотришь европейский футбол?

– По возможности. По пути на матч с ЦСКА полкоманды смотрело матч «Барсы» и «Реала», а после – обзор игры «Сити» с «Ливерпулем».

– За кого будешь болеть на чемпионате мира?

– Обычно симпатизирую Испании, но в этот раз у них шансов немного. Так что буду болеть за Месси, – заявил Пруцев.