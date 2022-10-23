Варди забил 100 голов в АПЛ после 30-летия. Это рекорд лиги

Нападающий «Лестера» обновил рекорд по голам в возрасте 30+ лет.

35-летний форвард забил (4:0) в 13-м туре чемпионата Англии, а также отдал голевой пас.

Теперь на счету Варди 100 голов в высшей английской лиге после тридцатилетия. На втором месте по этому показателю – (93), дальше идут (84), (82) и (77).

В текущем сезоне футболист забил впервые. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.