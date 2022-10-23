Варди забил 100 голов в АПЛ после 30-летия. Это рекорд лиги
Нападающий «Лестера» Джейми Варди обновил рекорд АПЛ по голам в возрасте 30+ лет.
35-летний форвард забил «Вулверхэмптону» (4:0) в 13-м туре чемпионата Англии, а также отдал голевой пас.
Теперь на счету Варди 100 голов в высшей английской лиге после тридцатилетия. На втором месте по этому показателю – Иан Райт (93), дальше идут Алан Ширер (84), Фрэнк Лэмпард (82) и Тедди Шерингем (77).
В текущем сезоне футболист «Лестера» забил впервые. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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