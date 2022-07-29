Жена Варди проиграла дело о клевете против супруги Руни. Та обвиняла жену Джейми в сливе информации о ее личной жизни таблоиду

Жена Джейми Варди проиграла дело о клевете против супруги .

В 2019 году Колин Руни обвинила Ребеку Варди в разглашении информации о ее личной жизни. Тогда Колин обратила внимание, что кто-то регулярно сливает ее личные публикации и сторис в инстаграме таблоиду The Sun. Специально опубликовав в соцсети фейковую информацию и ограничив количество пользователей, которые могли ее увидеть, Руни пришла к выводу, что в утечках виновата Варди.

Варди категорически отрицала обвинения и подала на Руни в суд за клевету.

Суд встал на сторону Руни. Судья постановила, что утверждения Колин о виновности Ребеки в сливах были «по сути правдивыми». Судья пришла к выводу, что Варди и ее агент намеренно передавали информацию таблоиду.

Судебный процесс получил название «Вагата Кристи» (Wagatha Christie, от имени автора детективов Агаты Кристи и слова WAG, используемого британскими СМИ для обозначения жен и подруг футболистов).

Жена Руни создала ловушку в инстаграме и узнала, что ее сторис в The Sun сливает жена Варди! Проблемы 2019-го