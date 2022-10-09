Фирмино забил 6 голов и сделал 3 ассиста за 7 матчей сезона АПЛ. Он в 10-й раз забил «Арсеналу» в лиге

набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в 7 матчах сезона .

31-летний бразилец забил «Арсеналу» в 10-м туре (2:3, второй тайм) с передачи Диогу Жоты.

Фирмино – 5-й футболист, забивший как минимум 10 голов в ворота в Премьер-лиге. Ранее это удавалось (10), (11), (12) и (14).

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