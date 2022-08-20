Варди и «Лестер» продлили контракт до 2024 года

Нападающий Джейми Варди подписал новый контракт с .

«Лисы» продлили договор с 35-летним форвардом до июня 2024 года.

Англичанин выступает за «Лестер» уже более 10 лет после перехода из в мае 2012 года.

С 164 голами в 387 матчах Варди является лучшим бомбардиром в истории «Лестера».

В 2016 году он помог клубу выиграть чемпионат Англии, а в прошлом году стал победителем Кубка и Суперкубка страны.

На этой неделе появилась информация, что интерес к нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед».