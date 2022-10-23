Личка о ничьей с ЦСКА: «Отличный результат для «Оренбурга». Будем чуть‑чуть праздновать, ведь впереди важная игра»

Главный тренер доволен игрой против ЦСКА.

Встреча 14-го тура Мир в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.

– Мне игра понравилась, думаю, что мы уже хорошо держим темп с большой командой, такой как .

Я очень рад, так как болельщики нас поддерживают. Это отличный результат для нас. Соперник очень сильный, хороший. Еще я доволен, что мы забили два мяча такой команде.

– Что скажете игрокам в раздевалке?

– Как всегда, поблагодарю за игру. Сегодня вечером и завтра можем улыбаться и праздновать эту ничью. Но в пятницу очень важная игра с «Факелом», так что завтра будем только чуть‑чуть праздновать.

Завтра после обеда нужно уже думать о следующей игре, – сказал .