Личка о ничьей с ЦСКА: «Отличный результат для «Оренбурга». Будем чуть‑чуть праздновать, ведь впереди важная игра»
Главный тренер «Оренбурга» доволен игрой против ЦСКА.
Встреча 14-го тура Мир РПЛ в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.
– Мне игра понравилась, думаю, что мы уже хорошо держим темп с большой командой, такой как ЦСКА.
Я очень рад, так как болельщики нас поддерживают. Это отличный результат для нас. Соперник очень сильный, хороший. Еще я доволен, что мы забили два мяча такой команде.
– Что скажете игрокам в раздевалке?
– Как всегда, поблагодарю за игру. Сегодня вечером и завтра можем улыбаться и праздновать эту ничью. Но в пятницу очень важная игра с «Факелом», так что завтра будем только чуть‑чуть праздновать.
Завтра после обеда нужно уже думать о следующей игре, – сказал Марцел Личка.
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