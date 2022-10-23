Личка о ничьей с ЦСКА: «Отличный результат для «Оренбурга». Будем чуть‑чуть праздновать, ведь впереди важная игра»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Оренбурга» доволен игрой против ЦСКА.

Встреча 14-го тура Мир РПЛ в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.

– Мне игра понравилась, думаю, что мы уже хорошо держим темп с большой командой, такой как ЦСКА.

Я очень рад, так как болельщики нас поддерживают. Это отличный результат для нас. Соперник очень сильный, хороший. Еще я доволен, что мы забили два мяча такой команде.

– Что скажете игрокам в раздевалке?

– Как всегда, поблагодарю за игру. Сегодня вечером и завтра можем улыбаться и праздновать эту ничью. Но в пятницу очень важная игра с «Факелом», так что завтра будем только чуть‑чуть праздновать.

Завтра после обеда нужно уже думать о следующей игре, – сказал Марцел Личка.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные