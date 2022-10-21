Терехова о средней зарплате в женском футболе: «Примерно 100 тысяч рублей. По 3 миллиона евро, как у Дзюбы в «Зените» – такого нет»

Елена Терехова рассказала о зарплатах в женском футболе.

— А какие зарплаты у футболисток? Я понимаю, что суммы разнятся.

— Средняя зарплата примерно 100 тысяч рублей [в месяц]. Самая маленькая — 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы.

Зарплат по 3 млн евро [в год] как у Дзюбы в ? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры. А мы всегда говорим, что женский футбол пока не зарабатывает. Вложите, а потом, когда-нибудь… – сказала бывшая футболистка «Спартака» и сборной России, а ныне тренер академии красно-белых.