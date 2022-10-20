Анчелотти о шутке про то, что порвет лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов: «Моя должность в безопасности. Он ненормальный»

Тренер пошутил о результативности Феде Вальверде.

« – ненормальный! Кажется, он забьет больше 10 голов в этом сезоне... Так что моя должность в безопасности», – сказал Анчелотти после победы «Реала» над (3:0).

В середине сентября Анчелотти сказал: «Порву тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет минимум 10 голов за сезон».

После 15 матчей сезона на счету 24-летнего футболиста шесть голов и две результативные передачи. Полную статистику игрока можно изучить здесь.