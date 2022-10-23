«Зенит» опроверг отказ от поездки в Иран на контрольный матч: «У нас ничего не сорвалось»

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о срыве поездки команды в Иран.

Сообщалось, что контрольный матч сине‑бело‑голубых с молодежкой не состоится из-за сложной политической ситуации в Иране. Также якобы под вопросом игра с в Санкт-Петербурге.

— У нас ничего не сорвалось и не срывается.

— То есть все идет по плану и находится в переговорном процессе?

— Да, – сказал .