Сергей Светлаков готов принять участие в фильме к 100-летию «Локо»: «Это великий клуб, у нас впереди самые крутые победы»

заявил, что не прочь поучаствовать в съемках фильма к 100-летию «Локомотива».

«Фильм к столетию «Локомотива» снимается. Я думаю, будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени.

Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую.

Это великий клуб, у нас впереди самые крутые победы. Я знаю, что съемка осенью должна быть, но я сам этим не занимаюсь. Если ко мне вернутся эти люди, с удовольствием в этом поучаствую», – сказал известный телеведущий, актер и шоумен, болельщик .