«Пресс-конференции Черчесова иногда странные. Жесткий русский мужик». Венгерский журналист о тренере «Ференцвароша»
Журналист венгерского издания Nemzeti Sport высказался о Станиславе Черчесове.
Россиянин работает главным тренером «Ференцвароша» с декабря 2021 года.
«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.
Черчесов – настоящий, жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — сказал Бенс Борбола.
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