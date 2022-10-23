«Пресс-конференции Черчесова иногда странные. Жесткий русский мужик». Венгерский журналист о тренере «Ференцвароша»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Журналист венгерского издания Nemzeti Sport высказался о Станиславе Черчесове.

Россиянин работает главным тренером «Ференцвароша» с декабря 2021 года.

«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.

Черчесов – настоящий, жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — сказал Бенс Борбола.

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