Варан получил травму в матче «МЮ» с «Челси». Защитник сборной Франции в слезах покидал поле

Защитник получил травму в матче с .

Футболист сборной Франции после попытки отобрать мяч у форварда Пьер-Эмерика Обамеянга на 56-й минуте упал на газон и не смог подняться, после чего начал плакать.

В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, и в итоге главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг вынужден был заменить его на Виктора Линделефа.

В текущем сезоне Варан провел 9 матчей в АПЛ и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.