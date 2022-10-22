Нагельсманн про 2:0 с «Хоффенхаймом»: «Бавария» могла забить 4-5 голов. Чуть сбавили обороты, потому что впереди у нас «Барса» и «Майнц»

прокомментировал победу над (2:0) в Бундеслиге.

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Игра была нелегкой. Это еще один шаг к тому, где мы хотим быть. Мы играли с большой страстью в первом тайме, думаю, мы выиграли 71% наших единоборств, что очень хорошо. Мы могли забить 4-5 голов.

Во втором тайме было ясно, что «Хоффенхайм» станет больше рисковать и обороняться еще выше. Мы немного сбавили обороты, что вполне объяснимо, учитывая, что впереди у нас «Барселона» и «Майнц». Получилась зрелая игра и заслуженная победа», – сказал тренер «Баварии».