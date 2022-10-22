Валерий Карпин: «В нормальном мире ВАР не зло. В нашем мире все можно испоганить»

Валерий Карпин после матча с «Факелом» (1:1) критически отозвался о ВАР.

Тренер также подвел итоги встречи.

– Первый тайм очень хорошо провели. Пенальти непонятный чуть сбил с толку, выбил из колеи. Второй тайм тоже хорошо, до последних 10 минут. В целом игрой вне результата довольны. В интенсивности и агрессивности «Факел» превзошел [нас], в держании мяча и выходе из обороны – мы их.

– К судейству претензии?

– Сломанная игра в целом.

– Второй пенальти в ваши ворота был?

– Я вообще не понял, что он в наши ворота. Не понимаю пока, за что.

– ВАР – это зло или нет?

– Думаю, нет. В нормальном мире это не зло. В нашем мире все можно испоганить.

– Почему не забрали мяч у соперника?

– Поначалу было все под контролем, спокойно играли и с мячом, и без мяча. Концовка, здесь согласен, вдевятером обороняться в своей штрафной смешно. Повлияло и воздействие трибун, и желание «Факела», и боязнь пропустить.

– Что скажете о газоне?

– Объективно не самого лучшего качества, но есть и хуже. В том же Сочи, говорят, еще хуже. На «Динамо» мы играли – тоже не лучшего качества. Здесь тоже, и что? Для двух команд поле одинаковое, – сказал Карпин.

Напомним, матч обслуживает бригада во главе с Павлом Шадыхановым.