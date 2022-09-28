Араухо перенес операцию. Защитник «Барселоны» может пропустить 3 месяца

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо перенес операцию.

Она прошла в Финляндии и была проведена хирургом Лассе Лемпайненом при содействии членов медицинского штаба сине-гранатовых.

23-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1).

У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Ранее появилась информация, что Араухо пропустит примерно три месяца.

Таким образом, участие Араухо на ЧМ-2022, который стартует 20 ноября, крайне маловероятно, однако сам футболист, как сообщалось, планирует приложить все усилия, чтобы успеть восстановиться к турниру.

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