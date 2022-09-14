УЕФА открыл дело в отношении «Айнтрахта» и «Марселя». Немецкие фанаты демонстрировали нацистские приветствия перед матчем ЛЧ

УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Айнтрахта» и «Марселя».

Союз предъявил клубам претензии после матча чемпионов, завершившегося домашней победой «Марселя» (1:0).

Французский клуб и его фанатов обвиняют в бросании предметов, использовании файеров и лазерных указок, в допущении массовых беспорядков и блокировании проходов.

Фанатов команды из Франкфурта обвиняют в метании предметов, использовании файеров, нанесении ущерба и расистском поведении.

Перед игрой два болельщика «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия.

Перестрелка файерами, слезоточивый газ и нацистские приветствия: фаны «Айнтрахта» резвятся в Марселе