УЕФА открыл дело в отношении «Айнтрахта» и «Марселя». Немецкие фанаты демонстрировали нацистские приветствия перед матчем ЛЧ

УЕФА начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Айнтрахта» и «Марселя».
Союз предъявил клубам претензии после матча Лиги чемпионов, завершившегося домашней победой «Марселя» (1:0).
Французский клуб и его фанатов обвиняют в бросании предметов, использовании файеров и лазерных указок, в допущении массовых беспорядков и блокировании проходов.
Фанатов команды из Франкфурта обвиняют в метании предметов, использовании файеров, нанесении ущерба и расистском поведении.
Перед игрой два болельщика «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия.
Перестрелка файерами, слезоточивый газ и нацистские приветствия: фаны «Айнтрахта» резвятся в Марселе