Клопп о 10-м месте «Ливерпуля»: «Мы не участвуем в чемпионской гонке, но не будем мириться с ситуацией»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о результатах «Ливерпуля» в сезоне АПЛ.

После 8 матчей мерсисайдцы занимают в таблице 10-е место.

«Мы не участвуем в чемпионской гонке. Сейчас мы испытываем трудности, но должны продолжать двигаться дальше. Будем выходить на поле и сражаться.

Мы здесь не для того, чтобы мириться с ситуацией и вспоминать о прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» падет все глубже: проиграл «Арсеналу» и теперь ниже «Борнмута», которого разнес 9:0

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