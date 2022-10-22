Перед «Крыльями» стоит задача попасть в восьмерку: «У нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков»

Зампредседателя правительства Самарской области высказался о задаче .

После 13 туров волжане занимают в таблице Мир 10-е место.

«Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда. Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали Соболев и Зиньковский, это бывшие наши игроки. Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков.

Мы любим нашу команду и в беде, и в радости, но в последнее время они нас чаще радуют. У нас губернатор с детства болеет за «Крылья Советов», прекрасно разбирается в футболе и очень сильно помогает клубу.

Безусловно, мы ставим перед ним задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины таблицы», – сказал Александр Фетисов.