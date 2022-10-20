Осинькин про 1:2 с «Зенитом»: «Крылья» могли проиграть крупнее, хотя был момент даже сравнять»

Главный тренер подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2).

«Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счетом. В конце у нас был момент даже сравнять, создали определенное давление.

Но в целом, в первом тайме мы действительно были не очень активны, соперник был более активным, создавал моменты. Может, их было не настолько много, но все-таки достаточно.

Во втором тайме после второго гола мы стали лучше переходить из обороны в атаку, стали больше создавать моменты, поэтому и забили гол. Было еще пару моментов. Но счет мог бы быть крупнее», – заявил Осинькин.