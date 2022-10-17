Осинькин о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» выиграли у очень хорошей, организованной команды»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0) в Мир .

– Получается, что если брать Кубок и чемпионат – это пятая победа [в сезоне]. Но в чемпионате на своем поле только первая. У нас были хорошие и выездные матчи, где мы не взяли свои очки. Здесь мы выиграли. Выиграли у очень хорошей, организованной команды, набрали важные очки, которые были очень нужны.

– Какого рода повреждение у Ежова?

– Его травма лечится около трех недель, иногда чуть быстрее, иногда чуть дольше. Все зависит от разрыва. Рома не любит получать травмы, быстро лечится. Мы надеемся на его умение быстро восстанавливаться. Но пока прошло мало времени. Вряд ли он поедет в Санкт-Петербург.

– Чувствуется, что команда в ближайшее время сможет подняться выше и быть в районе 7-го места?

– Надо сказать, что это все при том, что у нас не только Ежов травмирован. У нас нет Горшкова, Якубы, не восстановились Иванисеня и Фернандо. Пять человек, почти все – это игроки стартового состава. Это тоже для нас много. Но мы смогли игру сохранить, – сказал .