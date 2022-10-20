Семак о 2:1 с «Крыльями»: «Зенит» не реализовал большую часть моментов, а пропущенный гол внес нервозность в игру»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1).
«Интересная игра. В первом тайме прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает.
Во втором тайме пропущенный мяч внес нервозность в игру, поэтому концовка получилась волнительной. При этом победа есть победа. Поздравляю команду.
Сложно предположить, какой путь в плей-офф легче. Наша главная задача – выйти в следующий этап», – сказал Семак.
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