Зенит – Сочи 24.10.2022 МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

Программу 14-го тура чемпионата России закрывает матч «Зенит» — «Сочи». Команды сыграют 24 октября в Санкт-Петербурге. Матч пройдет на местном стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Статистика рефери в сезоне: 4,6 желтые и 19 фолов в среднем за матч. Всего арбитр работал на 7 играх РПЛ.

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Рекомендованная ставка: Победа «Зенита» за 1,31, ТБ2,5 за 1,42, победа «Зенита» с форой -1,5 за 1,76, ИТБ2 «Зенита» за 1,46.

«Сочи» отправляется на выезд в Санкт-Петербург на серии из трех гостевых поражений. «Зенит» не только лидер чемпионата, но и самая лучшая команда турнира по игре на домашней арене. Хозяева явные фавориты матча. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими фактами, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру РПЛ.

«Зенит»

В последней игре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари НН» в гостях со счетом 3:0. Игра стала 13-й без поражений в рамках РПЛ. После победы в чемпионате подопечные Сергея Семака успешно сыграли в рамках Кубка России. «Зенит» на домашней арене обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Дважды в матче отличился Иван Сергеев. Форвард забил на 17 и 46 минутах. Гости сократили отставание на 79 минуте благодаря голу Александра Чирковича. На Зенит» — «Крылья Советов»:

удары 11:4;

удары в створ 5:2;

угловые 14:2;

атаки 74:57;

опасные атаки 46:23.

«Зенит» проиграл два матча из последних 10-ти. Оба поражения в гостях и в рамках Кубка России. В остальных встречах 7 побед и 1 ничья. Разница голов 23:9. В 6 играх команды забили три и более гола. «Зенит» пропустил в 6 играх. Забивает «Зенит» в 8 из 10 матчей. Результаты «Зенита» в матчах РПЛ розыгрыша 2022/2023.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, оставаясь единственной командой в турнире, кто пока не проигрывает. В 13-ти играх 10 побед и 3 ничьи. Разница голов 36:5. Сине-бело-голубые больше всех забивают и меньше всех пропускают. На домашней арене подопечные Сергея Семака выиграли все 6 игр с общей разницей голов 23:2. Это лучший показатель в турнире.

Самые результативные игроки «Зенита» в сезоне:

Малком — 9 голов и 5 голевых передач;

Иван Сергеев — 6 голов и 4 голевые передачи;

Вендел — 6 голов и 3 голевые передачи;

Андрей Мостовой — 5 голов и 2 голевые передачи;

Клаудиньо — 2 гола и 4 голевые передачи.

Малком оформил все 14-ть результативных действий в матчах чемпионата России. У Сергеева 4+4 в РПЛ.

Дисквалифицированных нет. В списке травмированных голкипер Даниил Одоевский.

«Сочи»

С наступлением осени у «Сочи» пропала игра и результаты. Команда периодически вспыхивает и показывает ту игру, которая привела к серебряным медалям в прошлом сезоне. Вспышки случаются все реже. В последней игре РПЛ черноморский клуб проиграл 0:2 «Крыльям Советов» в гостях. В последнем матче «Сочи» дома уступил «Уралу» 2:3 в рамках Кубка России. За «Сочи» голы на счету Игоря Юрганова и Никиты Бурмистрова. За «Урал» дубль в первом тайме оформил Юрий Газинский, во втором забил Раи Влут. Статистические показатели матча «Сочи» — «Урал»:

удары 14:4;

удары в створ 6:4;

угловые 4:3;

атаки 79:79;

опасные атаки 38:20.

У «Сочи» всего две победы в 10-ти крайних официальных играх. Обе победы домашние и над столичными клубами. Черноморский клуб обыграл «Локомотив» и «Динамо». В остальных встречах одна ничья и семь поражений. Все матчи с набранными очками прошли на стадионе «Фишт» в Сочи. Общая разница голов 13:20. В 7 матча было забито 3 и более гола, в 7 играх прошел обмен голами. В 5 гостевых играх «Сочи» пропускает не менее 2 мячей. Результаты «Сочи» в чемпионате России 2022/2023.

По итогам 13-ти туров чемпионата России по футболу «Сочи» занимает шестое место. У команды Вадима Гаранина 20 набранных очков. В 13-ти матчах 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений. Разница голов 22:22. В топ-8 РПЛ «Сочи» самая пропускающая команда. 16 из 20 очков клуб набрал дома. По игре в гостях «Сочи» на 13 месте с 4 баллами. У команды одна победа, одна ничья и пять поражений. Разница мячей 7:17. Хуже сыграли только дебютанты РПЛ «Оренбург», «Торпедо» и недавний представитель ФНЛ «Химки».

Самые результативные игроки «Сочи» в сезоне:

Кристиан Нобоа — 9 голов и 1 голевая передача;

Георгий Мелкадзе — 4 гола и 1 голевая передача;

Никита Бурмистров — 1 гол и 4 голевые передачи;

Владислав Сарвели — 4 гола;

Артем Макарчук — 4 голевые передачи.

Нобоа и Мелкадзе все голевые действия набрали в матчах чемпионата России по футболу.

Из-за проблем со здоровьем не сыграют Кирилл Заика и Викториен Ангбан. Главной потерей команды будет дисквалификация защитника Сергея Терехова. Футболист сыграл во всех матчах сезона и недоступен из-за перебора желтых карточек.

Личные встречи

Команды сыграли всего восемь матчей. У «Сочи» одна победа, две ничьи и пять поражений. Разница голов 13:7 в пользу сине-бело-голубых.

6 из 8 матчей пришлись на игры чемпионата России. «Зенит» выиграл 4 матча, по разу проиграл и сыграл вничью. На домашней арене «Зенит» дважды обыграл «Сочи» и проиграл в прошлом сезоне. Во всех трех играх прошла ставка на ТБ2,5 и обмен голами.

Прогноз на матч МИР РПЛ «Зенит» — «Сочи»

В последних играх команд в чемпионате России можно выделить следующие статистические тренды:

ИТБ2 «Зенита» за 1,46 — в 6 домашних матчах чемпионата России «Зенит» забивает не менее 2 раз, «Сочи» пропустил 2 и более гола в 5 крайних гостевых встречах;

Победа «Зенита» с форой -1,5 за 1,76 — «Зенит» выиграл с разницей в 2 гола в 9 из 11 последних домашних матчей.

В сезоне 2021/2022 «Сочи» стал головной болью для «Зенита». на домашней арене черноморский клуб сыграл вничью, а в гостях одержал победу 2:1. От прошлогоднего «Сочи» мало что осталось. У команды сменился главный тренер, ушли часть лидеров, а главное пропал боевой настрой на каждого соперника. В гостях «Сочи» почти не берет очки. У «Зенита» два поражения в Кубке России, но в чемпионате страны сине-бело-голубые не проигрывают. В текущем сезоне 13 игр без поражений и 6 побед дома. «Зенит» фаворит матча и не станет откладывать голы в долгий ящик. Ставка на матч: победа «Зенита» в первом тайме с коэффициентом 1,70 по линии букмекера «Лига Ставок».

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Где смотреть матч Зенит – Сочи