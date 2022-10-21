«Локо» рассматривает только Галактионова на пост тренера. Альтернативных вариантов нет

рассматривает только в качестве кандидата на пост тренера.

Как пишет «Спорт-Экспресс», на данный момент у руководства московского клуба нет других вариантов.

Переговоры между «Локомотивом» и находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в «Локомотив».

В случае, если клубы не смогут договориться, руководить «Локомотивом» продолжит Андрей Федоров. При таком развитии событий он продолжит работу на посту и. о. главного тренера до тех пор, пока руководство клуба не найдет подходящий вариант.

Сообщалось, что Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе. Также появлялась информация о том, что с тренером согласован 3-летний контракт.