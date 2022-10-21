«В СССР такие трагедии не афишировались, старались замалчивать. Не было огласки, долго шло следствие». Шавло о давке в «Лужниках»

высказался о трагедии в «Лужниках» на матче с «Харлемом» 40 лет назад.

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским клубом возникла давка на трибунах, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 человек и пострадали сотни.

«Мы вначале даже не предполагали, что произошло страшное, так как информация было очень скудная. Никто не придавал это огласке. Конечно, для нас это стало трауром. Потерять столько болельщиков, среди которых было очень много молодых ребят – это трагедия для всех людей Советского Союза.

Мы все очень переживали, но ничего не могли сделать, были виноваты другие люди, которые эту обстановку и создали. Никто из нас не обращался к психологам. Информация не выносилась на всеобщее обозрение.

В СССР в то время такие трагедии не афишировались, старались замалчивать. Поэтому не было такой огласки, долго шло следствие. Только потом, когда уже нужно было рассказать, начали писать. Очень страшно было за родителей, матерей, которые отпустили своих детей на футбол.

Победу в ответной игре с «Харлемом» (3:1) мы посвятили нашим ребятам, которые погибли. Страшная трагедия. К счастью для них, наше поколение, команда, которая играет сегодня, обо всем помнят. Мы поддерживаем родителей, некоторых уже, к сожалению, нет в живых. Стараемся напоминать и сегодняшним болельщикам, что такое произошло. Не дай бог, чтобы такое повторилось.

К счастью, у нашего стадиона все предусмотрено для безопасности. Болельщики должны помнить, что, идя на стадион, они должны заботиться не только о себе, но и о других», – сказал экс-хавбек .

Роман Мун про страшную давку в «Лужниках»