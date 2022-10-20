«Спартак» о давке на матче с «Харлемом» 40 лет назад: «Трагедия, которую невозможно забыть»

почтил память болельщиков, погибших в давке на матче с «Харлемом».

«40 лет назад давка на стадионе в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» унесла жизни десятков наших болельщиков.

Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду», – сказано в сообщении «Спартака».

20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» в «Лужниках» возникла давка на трибунах, в которой по официальным данным погибли 66 человек и пострадали сотни.

Фото: twitter.com/fcsm_official

Роман Мун про страшную давку в «Лужниках»