Башкортостан вошел в состав учредителей «Уфы»

Республика Башкортостан вошла в состав учредителей «Уфы».

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Отмечается, что функции и полномочия от имени республики осуществляет региональный Минспорт, а представителем республики в составе высшего коллегиального органа управления клубом определен министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Хабибов так прокомментировал это решение: «Считаю, что это историческое решение, так как до сегодняшнего дня в фактическом управлении клуба государственные органы власти не входили. Несмотря на то, что все эти 12 лет финансирование осуществлялось как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников Республики Башкортостан».

Ранее сообщалось, что «Уфа» может закрыться после Нового года.

После 14 туров команда занимает в таблице лиги 13-е место.