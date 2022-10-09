Первая лига. «Рубин» в гостях у СКА, «Балтика» примет «Нефтехимик»

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«Рубин» сыграет в гостях с хабаровским СКА в 13-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье «Балтика» примет «Нефтехимик».

Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал»«Алания».

Первая лига

13-й тур

СКА Хабаровск – Рубин
Дата проведения
9 октября, 10.00
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Волга Ульяновск
Дата проведения
9 октября, 14.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Акрон – Кубань
Дата проведения
9 октября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Волгарь – КАМАЗ
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Шинник – Велес
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Уфа
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Родина – Енисей
Дата проведения
9 октября, 18.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Балтика – Нефтехимик
Дата проведения
9 октября, 18.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Алания
Дата проведения
10 октября, 19.30, «Арсенал»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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