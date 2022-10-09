Первая лига. «Рубин» в гостях у СКА, «Балтика» примет «Нефтехимик»
«Рубин» сыграет в гостях с хабаровским СКА в 13-м туре Первой лиги.
Также в воскресенье «Балтика» примет «Нефтехимик».
Завершится тур в понедельник матчем «Арсенал» – «Алания».
13-й тур
- Дата проведения
- 9 октября, 10.00
- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 9 октября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 10 октября, 19.30, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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