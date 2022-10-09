Первая лига. «Рубин» в гостях у СКА, «Балтика» примет «Нефтехимик»

сыграет в гостях с хабаровским СКА в 13-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье примет «Нефтехимик».

Завершится тур в понедельник матчем – .

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги