Тренер «Уфы» Попов о 13-м месте: «Был бы ВАР, половины карточек у нас не было бы»

Главный тренер «Уфы» высказался после матча с «Балтикой» (0:2).

После 12 туров башкирский клуб занимает в таблице лиги 13-е место.

— Комментарий, наверное, разделим на две части. Первая часть – сама игра, вторая часть – результат. По результату плохо. По самой игре – до удаления, в принципе, была равная игра. Были созданы моменты, надо было реализовывать. Долгое время играли в меньшинстве, немножко не хватило, недотерпели.

– Видите ли вы проблему в дисциплине команды? Потому что снова удаление. В прошлом матче – пенальти, и вот эта история повторяется довольно часто.

— Соглашусь отчасти, есть у нас проблема с этим. Ну, и, наверное, есть проблема в том, что у нас ВАР нет. Был бы у нас ВАР, думаю, и карточек у нас половины не было бы. Мы смотрели по видео – на мой взгляд, там чистый пенальти на Фищенко при угловом, завалил игрок. Тут я бы тоже разделил ответ на две части – и карточки, и пенальти, которые в наши ворота бьют.

– Был момент с Плиевым. Второй матч подряд ему прилетает локтем в лицо – и ничего за это не дают сопернику.

— Об этом-то и речь — это нонсенс, не может игрок просто так сам упасть и получить сотрясение мозга в штрафной. Ну, может, [судья] не увидел. Может, невнимательный, хотя как можно не увидеть такие моменты. Ладно главный арбитр не увидел – есть боковой, который смотрит линию и должен видеть. Но здесь мы имеем, что имеем по факту, говорить можно о чем угодно, – сказал .