Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция бизнес технологии деньги Футбол

Лионель Месси основал инвестиционный холдинг.

Форвард «ПСЖ» создал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии по всему миру.

Компания планирует, например, помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в команды.

Холдинг будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», – заявил Месси.

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