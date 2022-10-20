Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложений в спорт и технологии

основал инвестиционный холдинг.

Форвард создал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии по всему миру.

Компания планирует, например, помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических компаний или в инвестировании в команды.

Холдинг будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

«Я рад расширить наши корни в Кремниевой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», – заявил Месси.