Линекер об отставке Лиз Трасс с поста премьера Великобритании: «Кажется, мы остались без плана. В каком же мы тупике»

прокомментировал отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

Сегодня Трасс объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста премьера. Она возглавила кабинет министров Великобритании 6 сентября.

«Еще один премьер ушел в отставку. Можете в это поверить?

Кажется, мы остались совсем без плана. В каком же мы тупике», – написал бывший футболист сборной Англии.

Трасс стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 году, после Терезы Мэй и Борис Джонсона. Срок работы Трасс на посту премьер-министра стал рекордно коротким для Великобритании.