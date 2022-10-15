BBC считает, что Линекер нарушил правило беспристрастности. Гари в ответ на призыв бойкотировать финал ЛЧ в Питере спрашивал, вернет ли партия Лиз Трасс деньги российским спонсорам

У экс-форварда сборной Англии Гари Линекера возникли неприятности из-за твита про Россию.

23 февраля эксперт прокомментировал призыв Лиз Трасс, тогда еще министра иностранных дел Великобритании, бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

«А вернет ли ее партия деньги российским спонсорам?» – написал Линекер.

Отдел жалоб Британской радиовещательной корпорации, рассмотрев поступившую жалобу, установил, что данный комментарий нарушил правило беспристрастности, а Линекер таким образом подчеркнул «предполагаемую непоследовательность в подходе Консервативной партии в то время, когда отношения между Великобританией и Россией были предметом серьезных общественных дебатов».

В заявлении отдела также говорится о том, что Линекер, являясь одной из главных звезд BBC, несет особую ответственность, несмотря на то, что на него не распространяются те требования и ограничения, которые касаются журналистов.

Сам Линекер подчеркнул, что комментарий относился не к политической, а к футбольной тематике, его основной специализации, и руководство согласилось с его позицией, отметив также, что мысль была сформулирована в виде вопроса, а не утверждения.