Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» усилился зимой. Это маловероятно, так как летом клуб потратил в 2 раза больше, чем хотел

Взгляды Эрика тен Хага и руководства на трансферные планы разнятся.

Как пишет The Athletic, паузу на матчи сборных тренер «МЮ» использует, чтобы оценить уровень состава и заняться планированием возможных трансферов на вход.

Тен Хаг хочет, чтобы перестройка «Ман Юнайтед» продолжилась уже в ходе зимнего трансферного окна. Однако клуб может не выполнить его пожелания из-за финансовых ограничений.

Минувшим летом «МЮ» потратил более 200 млн фунтов – почти в два раза больше той суммы, на которую рассчитывал клуб в начале трансферного окна. Поэтому, как ожидается, бюджет клуба зимой будет небольшим.

Владелец «МЮ» , директор клуба , а также спортивный директор Джон Мерто сконцентрированы на разработке плана на следующее летнее трансферное окно. Тогда «МЮ» собирается значительно усилить состав.