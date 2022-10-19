ВАР отменил 3 гола «Реала» в ворота «Эльче» из-за офсайдов в ходе атак
ВАР отменил 3 гола «Реала» в одном матче.
Мадридская команда обыгрывает «Эльче» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). Гол забил Федерико Вальверде на 11-й минуте.
Три мяча «сливочных» были отменены после просмотра видеоповторов. Гол Карима Бензема на 6-й минуте не засчитали из-за офсайда у Винисиуса во время атаки, гол Давида Алабы на 26-й судьи отменили из-за положения вне игры у Бензема.
На 61-й минуте был отменен еще один гол Карима – в офсайде находился Даниэль Карвахаль, отдавший голевой пас.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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