«МЮ» 19 раз пробил по воротам «Тоттенхэма» в первом тайме. Это рекорд сезона АПЛ
«Манчестер Юнайтед» установил рекорд сезона по ударам за первый тайм.
Игроки манкунианской команды 19 раз пробили по воротам «Тоттенхэма» в первом тайме матча 12-го тура АПЛ (2:0, второй тайм). В текущем сезоне ни одна другая команда лиги не наносила столько ударов за первые 45 минут игры.
5 из этих 19 ударов пришлись в створ ворот. «Шпоры» в первом тайме пробили по ворота соперника лишь 5 раз (1 – в створ).
Забить в первом тайме «красным дьяволам» так и не удалось – счет открыл Фред на 47-й минуте.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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