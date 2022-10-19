«МЮ» 19 раз пробил по воротам «Тоттенхэма» в первом тайме. Это рекорд сезона АПЛ

установил рекорд сезона по ударам за первый тайм.

Игроки манкунианской команды 19 раз пробили по воротам в первом тайме матча 12-го тура (2:0, второй тайм). В текущем сезоне ни одна другая команда лиги не наносила столько ударов за первые 45 минут игры.

5 из этих 19 ударов пришлись в створ ворот. «Шпоры» в первом тайме пробили по ворота соперника лишь 5 раз (1 – в створ).

Забить в первом тайме «красным дьяволам» так и не удалось – счет открыл на 47-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.