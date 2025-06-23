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Фэнтези
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16 очков Ди Марии – лучший результат 2-го тура фэнтези КЧМ. Баррейро и Гюндоган набрали по 14

У Анхеля Ди Марии лучший результат 2-го тура фэнтези клубного ЧМ на Спортсе.

Полузащитник «Бенфики» дважды реализовал пенальти в игре с «Окленд Сити» (6:0). Всего он набрал 16 очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, +2 за заработанный пенальти). Его выбрали 12,32% игроков.

Леандро Баррейро забил дважды за 2 минуты во 2-м тайме. У полузащитника «Бенфики» за матч 14 очков, его выбрали всего 8 фэнтези-менеджеров (0,18%).

Илкай Гюндоган также набрал 14 очков: полузащитник «Манчестер Сити» забил 2 гола «Аль-Айну» (6:0). Его выбрали всего 22 игрока (0,49%).

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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