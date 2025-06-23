Мостовой о Денисове: «Уехать в Европу будет непросто из-за позиции, у них своих защитников хватает. Агент выполняет свою работу – как можно больше говорит»

Александр Мостовой оценил шансы Даниила Денисова перейти в европейский клуб.

Ранее агент защитника «Спартака» Александр Маньяков заявил о желании Денисова попробовать себя в Европе.

«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле. В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников.

Вряд ли у него получится уехать. А агент просто выполняет свою работу – как можно больше говорит. Его задача – продавать», – сказал бывший игрок «Спартака », «Сельты» и сборной России.