Мостовой о Денисове: «Уехать в Европу будет непросто из-за позиции, у них своих защитников хватает. Агент выполняет свою работу – как можно больше говорит»
Александр Мостовой оценил шансы Даниила Денисова перейти в европейский клуб.
Ранее агент защитника «Спартака» Александр Маньяков заявил о желании Денисова попробовать себя в Европе.
«Денисову будет непросто уехать в Европу из-за позиции на поле. В Европе больше смотрят на атакующих игроков из нашего чемпионата. У них там хватает своих защитников.
Вряд ли у него получится уехать. А агент просто выполняет свою работу – как можно больше говорит. Его задача – продавать», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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