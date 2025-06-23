Асхабадзе за расширение РПЛ до 18 команд: «В ФНЛ у многих инфраструктура соответствует уровню Премьер-лиги. Но большие клубы будут против»

Роман Асхабадзе поддержал идею увеличения числа участников Мир РПЛ.

– Как относитесь к идее расширения Премьер-лиги до 18 команд?

– С учетом того что Россия не играет в еврокубках, я бы поддержал эту идею.

Сейчас много клубов ФНЛ по своей инфраструктуре соответствуют уровню Премьер-лиги. «Факел» – один из них. Мы показали и доказали, что, прежде чем ставить какую-то задачу, нужно сперва решить инфраструктурные вопросы.

Есть «Урал », «Оренбург », «Балтика », которая уже вышла. Так что тема расширения Премьер-лиги до 18 команд как минимум заслуживает обсуждения. При этом я знаю, что большие клубы будут против этой инициативы, – сказал гендиректор «Факела ».