«Крылья» подписали Божина на зарплату 1,7 млн рублей в месяц и продлили контракты с Витюговым и Рахмановичем

Сергей Божин вернулся в «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником, покинувшим «Факел ». Божин – воспитанник самарского футбола, он выступал за «Крылья Советов » с 2014-го по 2017-й и с 2020 по 2022 год.

Инсайдер Иван Карпов сообщает , что Божин будет получать в «Крыльях» 1,7 млн рублей в месяц.

Также самарцы продлили контракты с Максимом Витюговым и Амаром Рахмановичем . Новое соглашение с россиянином рассчитано на 2 сезона, с боснийцем – до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на год.

Фото: t.me/fckssamara_official