«Крылья» подписали Божина на зарплату 1,7 млн рублей в месяц и продлили контракты с Витюговым и Рахмановичем
Сергей Божин вернулся в «Крылья Советов».
Самарский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником, покинувшим «Факел». Божин – воспитанник самарского футбола, он выступал за «Крылья Советов» с 2014-го по 2017-й и с 2020 по 2022 год.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Божин будет получать в «Крыльях» 1,7 млн рублей в месяц.
Также самарцы продлили контракты с Максимом Витюговым и Амаром Рахмановичем. Новое соглашение с россиянином рассчитано на 2 сезона, с боснийцем – до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на год.
Фото: t.me/fckssamara_official
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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