Форвард «Спартака» Николсон наступил шипами на ногу вратарю «Факела» и получил желтую после ВАР. Экс-судья Федотов считает, что это удаление
Шамара Николсона не удалили в матче с «Факелом» за грубую игру.
Форвард «Спартака» шипами наступил на ногу вратарю «Факела» Алексею Городовому в конце первого тайма матча Фонбет Кубка России (1:0, перерыв).
Главный арбитр Алексей Сухой воспользовался ВАР, чтобы изучить эпизод на предмет возможного удаления. В результате судья показал Николсону желтую карточку.
Бывший судья Игорь Федотов считает, что Сухой допустил ошибку.
«Ошибается Сухой. У игрока «Спартака» была возможно избежать данного контакта (наступ на икроножную мышцу).
Сухой находился в идеальной позиции и просто зафиксировал фол без санкций. Правильное решение: красная карточка за серьезное нарушение правил», – написал Федотов.
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