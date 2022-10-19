Форвард «Спартака» Николсон наступил шипами на ногу вратарю «Факела» и получил желтую после ВАР. Экс-судья Федотов считает, что это удаление

не удалили в матче с «Факелом» за грубую игру.

Форвард шипами наступил на ногу вратарю Алексею Городовому в конце первого тайма матча Фонбет Кубка России (1:0, перерыв).

Главный арбитр воспользовался ВАР, чтобы изучить эпизод на предмет возможного удаления. В результате судья показал Николсону желтую карточку.

Бывший судья считает, что Сухой допустил ошибку.

«Ошибается Сухой. У игрока «Спартака» была возможно избежать данного контакта (наступ на икроножную мышцу).

Сухой находился в идеальной позиции и просто зафиксировал фол без санкций. Правильное решение: красная карточка за серьезное нарушение правил», – написал Федотов.

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