Форвард «Спартака» Николсон наступил шипами на ногу вратарю «Факела» и получил желтую после ВАР. Экс-судья Федотов считает, что это удаление

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Шамара Николсона не удалили в матче с «Факелом» за грубую игру.

Форвард «Спартака» шипами наступил на ногу вратарю «Факела» Алексею Городовому в конце первого тайма матча Фонбет Кубка России (1:0, перерыв). 

Главный арбитр Алексей Сухой воспользовался ВАР, чтобы изучить эпизод на предмет возможного удаления. В результате судья показал Николсону желтую карточку.

Бывший судья Игорь Федотов считает, что Сухой допустил ошибку.

«Ошибается Сухой. У игрока «Спартака» была возможно избежать данного контакта (наступ на икроножную мышцу).

Сухой находился в идеальной позиции и просто зафиксировал фол без санкций. Правильное решение: красная карточка за серьезное нарушение правил», – написал Федотов.

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