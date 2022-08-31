Иван дебютировал за «Зенит» и провел сухой матч. Бразильский вратарь арендован у «Коринтинас»

Бразильский голкипер Иван Куарезма дебютировал за «Зенит».
25-летний футболист отыграл все 90 минут в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Факела» (2:0).
Иван был арендован клубом из Санкт-Петербурга у «Коринтинас» вместе с вингером Густаво Мантуаном, в бразильский клуб из «Зенита» отправился на правах аренды форвард Юри Алберто.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча Пути РПЛ.
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