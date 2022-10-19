Кэррик возглавит «Мидлсбро», идущий 22-м в Чемпионшипе. Экс-хавбек «МЮ» подпишет контракт в течение суток

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Майкл Кэррик возглавит «Мидлсбро».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял приглашение клуба Чемпионшипа на должность главного тренера. Он сменит на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен 3 октября.

Ожидается, что Кэррик подпишет контракт в течение суток.

Кэррик провел 464 матча за «Манчестер Юнайтед» и входил в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца англичанин исполнял обязанности главного тренера «Юнайтед».

После 14 проведенных туров «Мидлсбро» набрал 13 очков и занимает 22-е место в Чемпионшипе. 

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