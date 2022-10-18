Анчелотти о 1-м месте «Ман Сити» в рейтинге лучших клубов: «Самый важный приз «Реал» получил в мае»

высказался о 1-м месте «Манчестер Сити» в рейтинге лучших клубов мира.

В прошлом сезоне выиграл , обыграв «Манчестер Сити» (3:4, 3:1) по сумме двух матчей в полуфинале. В финале «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0).

Несмотря на это, в рейтинге лучших клубов сезона «Манчестер Сити» занял первое место, «Ливерпуль» – второе, а «Реал» – третье.

«Я не знаю, каковы критерии. Думаю, речь не о командах, потому что в этом смысле лучшим был «Реал», выигравший Лигу чемпионов. А каковы критерии на клубном уровне, я не знаю.

Обыграть в полуфинале было очень сложно. Все решило несколько деталей. А еще они победили в Премьер-лиге. Очень уважаем эту награду, но самый важный приз мы получили в мае», – сказал тренер «Реала».