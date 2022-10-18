Перес о победе «Ман Сити» в рейтинге лучших клубов: «Они тоже заслужили. Здесь не нужны никакие «но»

высказался о том, что «Ман Сити» признали лучшим клубом прошлого сезона.

– Сейчас ваш лучший период на посту президента «Реала»?

– Нет, у нас и до этого бывали хорошие моменты. Но сейчас у нас действительно феноменальная команда – за клуб играют хорошие футболисты, которые фанатеют от «Реала». Смесь мастерства и мадридизма много раз делала нас непобедимыми. У нас уникальная атмосфера.

Мы счастливы, фанаты – тоже. Мы убеждены, что выиграем Лигу чемпионов в 15-й раз. Это предвкушение играет важную роль.

– Что вы думаете о том, что «Ман Сити» признали лучшим клубом мира?

– Поздравьте их, если сочтете нужным. У «Ман Сити» отличный президент, отличный тренер, много хороших игроков. Это действительно большой клуб.

Я знаком со многими людьми из «Ман Сити» и считаю, что этот клуб тоже заслужил приз. Здесь не нужны никакие «но», – сказал президент «Реала».

В прошлом сезоне выиграл , обыграв (3:4, 3:1) по сумме двух матчей в полуфинале. В финале «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0).

Несмотря на это, в рейтинге лучших клубов сезона «Манчестер Сити» занял первое место, «Ливерпуль» – второе, а «Реал» – третье.