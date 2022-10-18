«Торпедо» стало первой командой на рынке российского финтеха

«Торпедо» первым среди спортивных команд России представило новый финансовый атрибут современного болельщика.

Черно-белые в партнерстве с Московским кредитным банком (МКБ) открыли выпуск виртуальных платежных карт платежной системы «Мир» в фирменных цветах «Торпедо» в телеграме в специальном чат-боте @FC_Torpedo_bot. Карта не занимает места в кошельке и работает как обычная пластиковая.

Чтобы получить карту, надо найти бот, поделиться номером мобильного телефона, принять условия и подтвердить все паролем из СМС. На выпуск понадобится всего полторы минуты, карта появится и всегда будет храниться в телеграме. В подарок за оформление можно получить эксклюзивный стикерпак от «Торпедо».

Московский клуб активно работает с болельщиками – например, рисует афиши с уникальным дизайном для каждого матча «Торпедо».

Виртуальную карту «Торпедо» можно пополнять с карты любого российского банка, а также добавить в Mir Pay, Samsung Pay и ходить на матчи с телефоном. Карту также можно завести в сервис Yandex Pay для шопинга в интернете и не доставать каждый раз пластиковую, чтобы ввести реквизиты. Владельцы могут копить баллы, получать кешбэк, а также участвовать в специальных акциях программы лояльности «Привет, Мир!».

Телеграм не имеет доступа к карточным данным пользователя, вся информация защищена софтом МКБ и становится доступной только после авторизации. Поэтому владельцу карты больше стоит переживать за игру команды, а не за сохранность личной информации.

Читайте больше о виртуальной карте «Торпедо».