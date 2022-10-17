Озил поздравил Бензема: «Я всегда говорил, что ты выиграешь «Золотой мяч». Горжусь тобой, брат»

поздравил с завоеванием «Золотого мяча».

Нападающий сегодня получил награду на торжественной церемонии в Париже.

«Мой пацан Бензи – лучший футболист мира! Я всегда говорил, что ты выиграешь этот приз.

Ты заслужил его как никто другой, я горжусь тобой, брат мой», – написал немец в твиттере.

Озил и Бензема вместе играли в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках