Левандовски, Педри, Гави – в делегации «Барселоны» на церемонии вручения «Золотого мяча»

Игроки «Барселоны» посетят церемонию вручения «Золотого мяча».

В Париж, где сегодня пройдет торжественное мероприятие, прилетели , и . Также в составе делегации «Барсы» на церемонию прибыла футболистка женской команды Алексия Путельяс.

Левандовски попал в список претендентов на «Золотой мяч», Гави претендует на приз лучшему молодому игроку года. Путельяс может выиграть женский «Золотой мяч» второй год подряд.

Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 21:30 по московскому времени.

Фото: twitter.com/FCBarcelona_cat