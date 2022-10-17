Левандовски, Педри, Гави – в делегации «Барселоны» на церемонии вручения «Золотого мяча»
Игроки «Барселоны» посетят церемонию вручения «Золотого мяча».
В Париж, где сегодня пройдет торжественное мероприятие, прилетели Роберт Левандовски, Педри и Гави. Также в составе делегации «Барсы» на церемонию прибыла футболистка женской команды Алексия Путельяс.
Левандовски попал в список претендентов на «Золотой мяч», Гави претендует на приз лучшему молодому игроку года. Путельяс может выиграть женский «Золотой мяч» второй год подряд.
Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 21:30 по московскому времени.
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