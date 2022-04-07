Гюндоган о матче с «Ливерпулем»: «Они могут наказать «Сити», если развернут свою игру»

Полузащитник высказался о предстоящем матче с .

«Сейчас «Ливерпуль» – одна из лучших команд мира. Они набрали невероятную форму.

Игра в чемпионате будет сложной. Мы хотим победить дома. Это будет матч между двумя командами одного уровня.

Мы не должны допускать ошибок. Они очень эффективны на контратаках. Наша команда любит играть с мячом. Если мы позволим им развернуть игру, они могут наказать нас. Мы должны быть осторожны», – сказал Гюндоган в интервью каналу Tivibu Spor.