Гюндоган о матче с «Ливерпулем»: «Они могут наказать «Сити», если развернут свою игру»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем».

«Сейчас «Ливерпуль» – одна из лучших команд мира. Они набрали невероятную форму. 

Игра в чемпионате будет сложной. Мы хотим победить дома. Это будет матч между двумя командами одного уровня.

Мы не должны допускать ошибок. Они очень эффективны на контратаках. Наша команда любит играть с мячом. Если мы позволим им развернуть игру, они могут наказать нас. Мы должны быть осторожны», – сказал Гюндоган в интервью каналу Tivibu Spor.

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