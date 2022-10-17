Арсенал – ПСВ 20.10.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

20 октября пройдет перенесенный матч второго тура групповой стадии Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ. Команды сыграют в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Арсенала» за 1,54, ТБ2,5 за 1,58, ИТБ0,5 ПСВ за 1,52.

В перенесенной игре ЛЕ сыграют два лидера квартета. Победа в очной встрече гарантирует «Арсеналу» выход в плей-офф турнира. ПСВ уже гарантировал место не ниже третьего, в случае победы команда продолжит борьбу за прямое попадание в 1/8 финала турнира. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Арсенал» — ПСВ позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч Лиги Европы.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к важному матчу в турнире с хорошим настроением. В последнем туре АПЛ «канониры» обыграли «Лидс» 1:0 в гостевой встрече. Это позволило сохранить лидерство в чемпионате Англии. Автором единственного и победного гола стал Букайо Сака. Он отличился на 35 минуте с передачи Эдегора. Хозяева могли сравнять счет, но Патрик Бэмфорд пробил мимо ворот с 11-метровой отметки. Статистические данные матча «Лидс» — «Арсенал»:

xG 2,02:0,82;

удары 16:9;

удары в створ 4:4;

угловые 6:3;

атаки 91:106;

опасные атаки 55:31;

навесы 19:8;

отборы 26:17.

Победа над «Лидсом» стала седьмой подряд во всех турнирах. Всего на дистанции в 10-ть игр у «Арсенала» одно поражение и девять побед. Разница голов 21:9. В рамках чемпионата Англии у команды 9 побед и 1 поражение. Вничью «канониры» не играют в 25 встречах во всех турнирах: 21 победа и 4 поражения. Результаты «Арсенала» в матчах АПЛ сезона 2022/2023.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает лидирующую позицию с 27 очками. Разница голов в сезоне 24:10. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 4 балла. «Арсенал» сохранит первое место в АПЛ еще как минимум один тур, даже если проиграет в следующей встрече. В рамках Лиги Европы у подопечных Микеля Артеты три победы в трех матчах. «Арсенал» переиграл «Цюрих» 2:1 в гостях, «Будё-Глимт» 3:0 дома и 1:0 в гостях. Разница голов 6:1. С 9 очками «канониры» лидируют в группе А.

Самые результативные игроки «Арсенала» в сезоне:

Букайо Сака — 5 голов и 4 голевые передачи;

Габриэль Жезус — 5 голов и 4 голевые передачи;

Габриэль Мартинелли — 4 гола и 2 голевые передачи;

Мартин Эдегор — 3 гола и 2 голевые передачи.

В рамках Лиги Европы лучший результат у форварда Эдуарда Нкетиа. У нападающего два гола и голевая передача.

В лазарете команды три игрока. Не сыграет защитник Александр Зинченко, полузащитники Мохамед Эль-Ненни и Эмиль Смит Роу.

ПСВ

В последней игре чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил «Утрехт» 6:1 в домашней игре. В матче по дублю оформили Хави Симонс, Гус Тиль и Анвар Эль-Гази. Дубль из голевых передач у Ки-Яна Хувера. Для ПСВ это третья разгромная победа в октябре. Статистические показатели игры ПСВ — «Утрехт»:

удары 12:8;

удары в створ 9:2;

угловые 5:3;

атаки 96:97;

опасные атаки 45:17;

отборы 19:14.

ПСВ выиграл 4 крайние матча во всех турнирах, причем трижды выиграл с разницей в 4 гола. Всего в 10-ти матчах 7 побед, 1 ничья и 2 поражения. Оба поражения в гостевых встречах. Разница голов 31:12. В чемпионате Нидерландов у команды два поражения и восемь побед. Результаты ПСВ в Эредивизи 2022/2023.

В турнирной таблице Эредивизи команда на втором месте с 24 набранными очками. Разница голов 35:14. ПСВ забивает больше всех на внутренней арене. Отставание от лидирующего «Аякса» всего один балл. В рамках Лиги Европы у ПСВ домашняя ничья 1:1 с «Будё-Глимт», домашняя победа 5:0 над «Цюрихом» и 5:1 в гостях. Разница голов 11:2. С 7 очками команда на втором месте и ниже третьей строчки уже не опустится, чем гарантировала, как минимум, выход в 1/16 финала Лиги конференций. До игр в группе ЛЕ, ПСВ выступал в квалификации Лиги чемпионов. Проход «Монако» в дополнительное время (две ничьи 1:1 в гостях и 2:2 дома), вылет от «Рейнджерс» (гостевая ничья 2:2 и домашнее поражение 0:1).

Самые результативные игроки ПСВ в сезоне:

Коди Гакпо — 12 голов и 10 голевых передач;

Хави Симонс — 9 голов и 3 голевые передачи;

Джоуи Верман — 6 голов и 4 голевые передачи;

Гус Тиль — 4 гола и 2 голевые передачи.

В рамках Лиги Европу лучший показатель у Гакпо (3 гола и 2 передачи), 2 гола у Йорбе Вертессена.

В лазарете команды 7 игроков. Главной потерей стала травма Люка де Йонга. В октябре травмировались Йорбе Вертессен и Исмаэль Сайбари. Последний выбыл до конца года.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает 6 игр. Трижды команды сыграли вничью. Дев победы у «Арсенала» и одна победа у ПСВ. Разница голов 7:3. Только в одной из шести игр было забито 3 и более гола. В Лондоне «Арсенал» дважды сыграл вничью и один раз победил.

Все матчи в рамках Лиги Европы. Последний раз команды играли в 2007 году.

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

ИТБ0,5 ПСВ за 1,52 — ПСВ забивает в гостях в 12 из 15 игр Лиги Европы;

ТБ2,5 за 1,58 — не менее 3 голов забивается в 11 из 14 гостевых игр ПСВ в турнире;

Победа «Арсенала» за 1,54 — «Арсенал» выиграл 14 из 15 матчей во всех турнирах и 10 последних встреч на домашней арене.

«Арсенал» фактически гарантировал участие в плей-офф Лиги Европы. Чтобы не опуститься ниже второго места достаточно набрать один балл в трех встречах. Чтобы избежать игр 1/16 финала и сразу попасть в 1/8 финала ЛЕ необходимо сохранить первое место. Мотивация у команды Микеля Артеты есть. ПСВ дважды сыграет с «Арсеналом» в текущем турнире и вероятно судьба второго места в группе будет разыграна в очной битве ПСВ — «Будё-Глимт». Команде из Эйндховена трудно будет взять очки в играх с лидером АПЛ. «Арсенал» уверенно играет в Англии и у команды есть качественные исполнители в резерве. Ставка на матч: победа «Арсенала» с коэффициентом 1,54 по линии букмекера «Лига Ставок».

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Смотреть матч Арсенал – ПСВ