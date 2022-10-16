Анчелотти про 3:1 с «Барселоной»: «Атмосфера была как на матчах ЛЧ, и «Реал» не подвел»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал характеристику игре команды с «Барселоной» (3:1).
«В первом тайме мы были лучше, действовали хладнокровнее и эффективнее. «Барселона» любит высоко прессинговать, но мы уверенно начинали атаки от своих ворот. В защите мы сыграли хорошо, команда была сосредоточена на игре, не оставляла свободных зон. Первый тайм стал ключевым отрезком.
Болельщики всегда были рядом с нами, но прошлый сезон еще больше нас сблизил. Матч проходил не вечером, но атмосфера была такая, как на вечерних матчах Лиги чемпионов. И команда не подвела», – заявил Анчелотти.
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