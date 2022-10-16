Анчелотти про 3:1 с «Барселоной»: «Атмосфера была как на матчах ЛЧ, и «Реал» не подвел»

Главный тренер «Реала» дал характеристику игре команды с «Барселоной» (3:1).

«В первом тайме мы были лучше, действовали хладнокровнее и эффективнее. любит высоко прессинговать, но мы уверенно начинали атаки от своих ворот. В защите мы сыграли хорошо, команда была сосредоточена на игре, не оставляла свободных зон. Первый тайм стал ключевым отрезком.

Болельщики всегда были рядом с нами, но прошлый сезон еще больше нас сблизил. Матч проходил не вечером, но атмосфера была такая, как на вечерних матчах чемпионов. И команда не подвела», – заявил Анчелотти.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме